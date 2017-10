Nicolette Kluijver 'gaat van iedere rimpel houden'

"Ik kan niet wachten tot ik 34 word en 35, 36, enzovoort", zegt de 33-jarige presentatrice in gesprek met Beau Monde.

Kluijver werd in maart 2017 schoon verklaard en wil het eigenlijk niet meer hebben over die periode. "Maar ik kan er ook niet echt omheen."

De presentatrice, die getrouwd is met een plastisch chirurg, wil het ouder worden "helemaal omarmen", maar zegt een ingreep nooit helemaal uit te sluiten. Voorlopig houdt ze het echter bij make-up.

"Ik had laatst mijn neus geshapet, toen zeiden mensen meteen: 'Oh, Nicolette heeft een neusoperatie gehad.' Dat is de keerzijde van een plastisch chirurg als echtgenoot. Iedereen denkt bij de minste of geringste verandering dat ik aan me heb laten sleutelen", aldus Kluijver.