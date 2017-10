Remy Bonjasky heeft nog geen last van geheugenverlies door knock-outs

Bonjasky (41) zegt in gesprek met Panorama dat hij "niet vaak" knock-out is gegaan. "Technisch, op mijn lichaam, drie, vier keer. Op mijn hoofd één keer."

Die ene klap op zijn hoofd heeft nog niet zoveel consequenties gehad voor zijn geheugen, anders als bij collega's Ernesto Hoost en Peter Aerts die daar wel mee kampen. "Toen ik nog niet met deze sport bezig was, een jaar of vijftien geleden, en ik werd weggestuurd om twintig boodschappen te halen bij de supermarkt, was ik waarschijnlijk met negentien teruggekomen. Nu zullen dat er nog vijftien of zestien zijn."

Zijn vriendin Renate, waarmee een huwelijk volgens Bonjasky aanstaande is, was niet blij toen de kickbokser bekendmaakte na drie jaar weer te willen vechten.

"Toen ik in het programma Peptalk zat, vroeg presentator Frank Evenblij out of the blue of ik op een uitdaging van Rico of Badr zou ingaan. Toen ik antwoordde dat ik zo mijn handschoenen weer aan zou trekken, hoorde ik een hoog alarmgeluidje in mijn hoofd. Ping, er is thuis iemand not amused nu. Renate gaf me niet de wind van voren, maar wel de vraag: wat doe jij nou? Ga je nou echt weer vechten?"

Vechten

Het gevecht op 29 oktober tegen Melvin Manhoef wordt de eerste keer dat Renate hem in de ring live ziet vechten.

"Ze vertelde me laatst dat ze zich eigenlijk pas na het rondmaken van alle contracten en na alle voorbesprekingen realiseerde dat het wel haar eigen man is die ze straks de ring in ziet gaan."