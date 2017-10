Gloria Gaynor voelt verantwoordelijkheid voor mensen met relatieproblemen

"Ik heb altijd gezegd dat ik het nummer zong voor goede dames en heren", begint Gaynor tegen Page Six. "Er lopen veel goede mannen rond, maar ze weten niet hoe ze een vrouw moeten behandelen. En dus gaan zoveel stellen uiteindelijk uit elkaar", concludeert de zangeres.

Het nummer behoort tot de meest bekende uit haar oeuvre en volgens Gaynor helpt I Will Survive veel vrouwen om na een break-up weer moed te verzamelen en hun zelfvertrouwen terug te vinden. "Het nummer gaf vrouwen een stem in een mannenwereld. Het verveelt me nooit om de song te zingen, ik ben er dol op", aldus Gaynor die eraan toevoegt dat ze zelf ook kracht putte uit het nummer bij tegenslagen: "Het is hét liedje dat me opbeurt."