'Hackers stelen foto's beroemdheden uit kliniek voor plastische chirurgie'

De London Bridge Plastic Surgery (LBPS) and Aesthetic Clinic heeft in een verklaring op de website bevestigd dat er vorige week foto's en dossiers van klanten ontvreemd zijn. De politie onderzoekt de diefstal. Van de kliniek in het centrum van Londen is bekend dat deze veel beroemde klanten heeft. Volgens The Guardian is zangeres Katie Price een van de klanten, zo valt te zien op de Instagram van Price.

De hackers hebben foto's gestuurd naar de nieuwssite Daily Beast (DB). Volgens de site zit de groep The Dark Overlord achter de computerinbraak. Op sommige foto's die de site heeft ingezien staan volgens DB naakte patiënten afgebeeld. Wie er op de foto's staan en wat de hackers precies willen is nog niet bekend.

Chantage

De groep hackers pleegt dit soort inbraken meestal om gedupeerden te dwingen tot het betalen van geld om zo publicatie van gevoelig materiaal tegen te gaan.

In mei van dit jaar werden door deze groep enkele nog niet uitgezonden afleveringen gestolen van de Netflix-serie Orange Is the New Black. Met die beelden probeerde de groep streamingsdienst af te persen, maar Netflix weigerde over de brug te komen. De beelden werden daarop op internet gezet.