Bill O'Reilly vindt dat God hem had moeten beschermen in misbruikzaken

"Ik had gewild dat dit nooit gebeurd was. Ik kan het niet uitleggen, maar ik ben echt boos op hem", zei de voormalig presentator volgens CNN in zijn webserie No Spin News.

De presentator raakte begin dit jaar in opspraak door een verhaal waaruit bleek dat meerdere vrouwen hem hebben beschuldigd van seksuele misdragingen en intimidatie. O'Reilly ontkent alle aantijgingen en zegt slachtoffer te zijn geworden van een hetze tegen hem.

Dinsdag maakte het management van de presentator bekend het contract met O'Reilly niet te verlengen, zo schrijft The Hollywood Reporter. Het management zou volgens de website tot het einde van het jaar voor de presentator blijven werken, maar stopt hierna. Reden van de breuk zou een schikking zijn die O'Reilly aan een van zijn slachtoffers zou hebben betaald.

Schikking

Volgens The New York Times heeft voormalig de Fox News-presentator in februari een schikking getroffen van 32 miljoen dollar met een vrouwelijke werknemer van het bedrijf die hem had beschuldigd van seksuele intimidatie. Volgens de krant, die zich baseert op twee bronnen die van de zaak wisten, was Fox op de hoogte van de schikking, maar bood het bedrijf O'Reilly desondanks een maand later een nieuw contract aan. De schikking zou zeker de zesde zijn die O'Reilly had getroffen in de misbruikzaken.

Nadat de beschuldigingen in het voorjaar van 2017 naar buiten kwamen werd O'Reilly ontslagen bij Fox. Hij ontving daarbij zo'n 25 miljoen dollar (zo'n 23 miljoen euro), een bedrag dat gelijk stond aan zijn jaarsalaris. O'Reilly noemt zijn vertrek vanwege de aanklachten belachelijk, omdat deze volgens hem zijn gebaseerd op "volstrekte onwaarheden".

O'Reilly werkte 22 jaar bij Fox News en presenteerde onder meer The O'Reilly Factor, één van de best bekeken opinieprogramma's in de Verenigde Staten.