Miljuschka Witzenhausen vond voorstellen vriend spannender dan auditie

"Maar het is heel relaxed gegaan. Terwijl het best een moeilijke positie is om de vriend van de moeder te zijn. Je hebt totaal geen zeggenschap en je mag alleen maar leuk zijn", aldus de 32-jarige presentatrice in gesprek met VIVA.

Witzenhausen ontmoette haar vriend, Philip, vlak na haar scheiding van Tycho Veldhoen met wie ze twee kinderen kreeg. Het begon als een "kwarrel, een kwaliteitsscharrel", maar groeide uit tot meer. "Ik was natuurlijk geen makkelijk pakket, dus ik had niet veel verwachtingen. Het was afwachten waar het schip zou stranden, maar we zijn in mooi vaarwater terechtgekomen."

Inmiddels woont het stel samen. "Hij heeft nog wel zijn eigen huis, maar hij is er altijd. Knap hoor, als je dat kunt volhouden met mij. Opeens heeft hij een compleet gezin, dat 's ochtends om zeven uur wakker is. That's a whole different cookie dan wat hij gewend was: altijd kunnen doen waar je zin in hebt. Maar dat is een keuze, hè"