Gwenn Danis blij met montage emotioneel moment Heel Holland Bakt

"Het moest eruit. Ik wilde er geen punten mee scoren of zo, maar ik schaam me er ook niet voor", zegt de amateurbakker in een interview in AD.

"Het is het leven. Ik zag wel een beetje tegen de uitzending op, hoe zouden ze dit erin monteren?"

Bruidstaart

Danis kreeg in de door 3,4 miljoen kijkers bekeken finale de opdracht een bruidstaart te bakken. Hierdoor moest hij terugdenken aan zijn eigen bruiloft drie jaar geleden. Op de ochtend van die dag kreeg hij te horen dat zijn vader onverwachts aan een hartstilstand was overleden.

De 31-jarige Danis, die de finale overigens niet won, besloot het huwelijk destijds toch te laten voltrekken.

"Het was een emotionele dag. Met veel tranen, maar we hebben toch ook gelachen en gedanst. (...) Ik heb wel het gevoel dat we die dag met dat groepje intenser genoten van de liefde en de vriendschap met elkaar."