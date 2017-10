Kelly Clarkson beleefde jarenlang moeilijke periode door druk om slank te blijven

"Toen ik superdun was, wilde ik een eind aan mijn leven maken", vertelt de 35-jarige zangeres in een interview met het Britse tijdschrift Attitude.

Clarkson beleefde de donkere periode tijdens het enorme succes dat ze had na het winnen van de talentenshow American Idol en het uitbrengen van haar debuutalbum Breakaway in 2004.

"Ik dacht dat de enige uitweg was om eruit te stappen", vertelt ze. Volgens Clarkson was ze dag in, dag uit, bezig met sporten en op gewicht blijven. "Ik heb mijn knieën en voeten in die periode helemaal kapotgemaakt, omdat ik alleen maar aan het hardlopen was en altijd in de sportschool zat", vertelt ze.

"Ik was vier jaar lang enorm ongelukkig, vanbinnen en van buiten. Maar het kon niemand iets schelen, omdat ik er esthetisch gezien goed uitzag", aldus de zangeres.

Controle

Pas ten tijde van het uitbrengen van haar album December in 2007, kreeg de zangeres weer controle over haar leven en carrière en en realiseerde ze zich dat er dingen moesten gaan veranderen.

"Ik ging om met ontzettend negatieve mensen en heb me van hen los weten te maken door de goede en lieve mensen die ik gelukkig ook om me heen had. Het was een kwestie van me omdraaien, hen recht in het gezicht aan te kijken en richting het licht te lopen", aldus Clarkson.