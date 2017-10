Kim Cattrall 'nooit vriendinnen geweest' met Sex and the City-collega’s

Dat vertelt de actrice in Life Stories, de talkshow van de Britse Piers Morgan.

"We zijn nooit vriendinnen geweest", zegt de 61-jarige actrice. "We waren collega’s en dat is op een bepaalde manier ook volkomen gezond", aldus Cattrall.

De actrice was recent nog in het nieuws nadat SATC-collega Parker te kennen had gegeven enorm teleurgesteld te zijn dat de derde Sex and the City-film van de baan was. Daarna beweerde onder andere The Daily Mail dat Cattrall’s "divagedrag" de reden zou zijn dat de film niet wordt gemaakt.

Diva

"Het is bijzonder om nu ineens al die berichten te zien dat ik veeleisend ben of een diva over iets waar ik al bijna een jaar nee tegen zeg", reageerde de actrice toentertijd in een eerder uitgelekte clip van dezelfde Britse talkshow.

"En dat is wat ik de mensen van Sex And The City en Sarah Jessica Parker in het bijzonder kwalijk neem. Ik vind dat ze hier wat vriendelijker over had moeten zijn."

De actrice voedde in het gesprek de langlopende geruchten dat zij en Parker het nooit goed met elkaar hebben kunnen vinden. "Ze had echt veel aardiger kunnen zijn. Ik weet niet wat haar probleem is. Dat heb ik nooit geweten", aldus Cattrall.