Aangereden skateboarder dreigt Dr. Phil aan te klagen

TMZ citeert uit een post op sociale media waarin het slachtoffer ontkent dat Dr. Phil na de aanrijding uit zijn auto was gestapt, zoals de politie zegt.

''Hij is de auto niet uit gekomen, om te informeren hoe het met me ging. Hij vroeg niet eens mijn naam'', stelt het slachtoffer Terrence Bembury. Hij vindt ook dat Dr. Phil na het ongeluk had moeten wachten tot de politie er was.

Volgens de politie had de jongen aanvankelijk tegen Dr. Phil gezegd dat het prima met hem ging, waarop Dr. Phil is vertrokken. Maar toen agenten van de LAPD na een telefoontje van een omstander poolshoogte kwamen nemen, bleek de toestand van het slachtoffer verslechterd. De jongen zei last te hebben van zijn schouder en klaagde over een pijnlijk been.

Advocaat

Bij een foto uit een behandelkamer van een ziekenhuis schrijft Bembury: ''Bedankt Dr. Phil, het voelde geweldig te worden aangereden door je Mercedes. Nu mis ik twee dagen werk. Maandag heb ik een afspraak met mijn advocaat."

Volgens Bembury staat het vast dat de presentator schuldig is aan het incident. Dr. Phil had net de parkeerplaats bij de Universal Studios verlaten toen hij het gas van zijn Mercedes intrapte om een bestelbusje in te halen. Tijdens de inhaalmanoeuvre botste hij tegen de skateboarder op de oversteekplaats.