'Medewerkers Weinstein wisten niet van misbruik'

"We hadden het idee dat hij een rokkenjager was die buitenechtelijke relaties aanging. We wisten niet dat hij gewelddadig was en een vermeende verkrachter'', schrijven ze in een brief die is gepubliceerd door The New Yorker.

De medewerkers schrijven vanwege hun liefde voor films voor de Weinstein Company te werken. "We wisten dat onze baas manipulatief kon zijn. We hadden geen idee dat hij zijn macht gebruikte om systematisch vrouwen aan te randen en tot zwijgen te bewegen'', aldus de brief. "We hebben niets te verbergen. We zijn net zo boos en verbijsterd als jullie.''

Het tijdschrift schrijft dat enkele tientallen medewerkers achter de inhoud van de anonieme brief staan. Ze treden niet naar buiten omdat ze geheimhoudingsovereenkomsten hebben ondertekend.

Het is volgens het blad onduidelijk of het voormalige bedrijf van de inmiddels ontslagen producent stappen zal ondernemen tegen personeelsleden die naar buiten treden.