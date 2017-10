Ed Sheeran nam carrièrepauze vanwege drugsverslaving

In The Jonathan Ross Show onthult de 26-jarige zanger dat hij in 2015 even afstand nam van zijn carrière omdat hij terechtkwam in de "donkere kant van de roem".

Vooral drugsgebruik viel daaronder, zegt Sheeran, al zegt hij niet specifiek om welke drug het gaat. De artiest merkte dat zijn werk daaronder leed. "Ik kan niet werken onder invloed en ook geen liedjes schrijven of optreden. (…) Ik heb mijn hele leven gewerkt om te komen waar ik nu ben en dat kun je niet verliezen vanwege iets dat je in je vrije tijd doet."

De Shape of You-zanger zegt dat hij niet doorhad dat hij verslaafd aan het raken was. "Het is geleidelijk aan begonnen en toen hebben mensen tegen me gezegd: 'doe eens rustig aan'. Het begint allemaal leuk, maar dan doe je het ook buiten het uitgaansleven om. Ik werd wakker geschud en daarom heb ik een jaar vrijgenomen."

Samenwonen

De zanger zegt dat vooral zijn vriendin Cherry Seaborn, met wie hij al ruim twee jaar samen is, hem heeft gesteund in deze tijd. "We wonen nu samen, en dat heeft me geholpen om mijn beide benen weer op de grond te zetten."

Eind 2015 kondigde Sheeran aan dat hij een pauze nam. Ook verwijderde hij tijdelijk zijn sociale media-accounts. Hij was eerder ook open over zijn drankgebruik. De zanger liet weten tijdens zijn jaar pauze gestopt te zijn met bier drinken en viel daardoor 22 kilo af.

Momenteel heeft Sheeran tijdelijk zijn tour in Azië onderbroken omdat hij zijn beide armen brak bij een fietsongeluk.