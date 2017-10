Dat meldt Shownieuws.

Staartjes zou thuis onwel zijn geworden. Hij laat aan het programma weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat en weer thuis is. De acteur moet het de komende tijd wel rustig aan doen.

Staartjes is sinds 1984 te zien als Meneer Aart in Sesamstraat. Hij was ook te zien in de series Waltz en Als de dijken breken en speelde een rol in de film Het Bombardement.