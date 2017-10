DJ Jean (49) beseft dat levensstijl zijn ondergang wordt

"Als ik zo doorga wel", zegt hij tegen NU.nl. "Ik probeer het te compenseren door gezond te eten en veel te sporten, maar het nachtleven valt me zwaarder."

De artiest, die eigenlijk Jan Engelaar heet, lijdt onder een verslaving, voelt zich niet verantwoordelijk genoeg voor een relatie en zit op zondagochtend niet met een kopje koffie op de bank bij zijn vader en moeder.

"In dat opzicht voldoe ik niet aan het standaard plaatje. En dat heb ik ook nooit gewild. Ik heb me altijd een outcast gevoeld. Ik kom pas rond acht uur 's ochtends thuis van een optreden of een afterparty en moet dan herstellen. Ik zie mijn ouders heus wel, maar wanneer het ons allemaal uitkomt."

'Zwaar kut'

Dat zijn leefgewoontes afwijken van die van zijn generatiegenoten, weet hij maar al te goed.

"Veel mensen om me heen leven een vast omkaderd leven, dat vind ik zonde. Het leven dat ik leid past niet bij iemand van vijftig. Ik zou willen dat de tijd nu wordt stopgezet. Aan de andere kant doe ik nog steeds wat ik al die tijd heb gedaan en dat gaat nog steeds goed. Dat beschouw ik als een zegening. Maar ouder worden voelt gewoon zwaar kut. Ik probeer dit leven zo lang mogelijk te rekken."

Gekkenhuis

Volgend jaar mei verschijnt de biografie Gekkenhuis, waarin Engelaar zijn onconventionele levensweg verder toelicht.

Het mag geen verrassing heten dat ook het stichten van een gezin voor de dj, die een grote hit had met The Launch, niet is weggelegd. Engelaar betwijfelt dat zoiets automatisch tot een fijn en vervullend leven zal leiden.

"Ik moet nog maar eens zien dat al die mensen met gezinnen net zo gelukkig worden als ik. Laat iedereen in zijn waarde, maar accepteer ook dat er mensen zijn zoals ik. Ik ben zielsgelukkig, maar er komt een keer een dag dat het niet meer zal gaan. Om eerlijk te zijn sterf ik dan liever voortijdig in het harnas dan dat ik een ander leven moet beginnen. Dit is mijn zuurstof, dit is wat ik adem: een dj zijn."