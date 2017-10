Quentin Tarantino wist van seksuele intimidatie Harvey Weinstein

Tarantino zegt spijt te hebben dat hij niets met die informatie had heeft gedaan.

"Ik wist genoeg en had meer moeten doen", zegt de 54-jarige regisseur en scenarioschrijver. "Het was meer dan de gebruikelijke roddels. Ik wist dat hij een aantal dingen had gedaan", bekent Tarantino.

Volgens de regisseur was het zelfs zo dat iedereen die bevriend was met Weinstein, op de hoogte was van diens escapades. "Het is onmogelijk dat er iemand was die het niet wist", aldus Tarantino, die zichzelf verwijt geen verantwoordelijkheid te hebben genomen door bijvoorbeeld niet langer met Weinstein samen te werken.

Mira Sorvino

De ex-vriendin van Tarantino, Mira Sorvino, behoort tot een van de vele actrices die zijn lastiggevallen door Weinstein.

Toen Sorvino de regisseur vertelde over de ongewenste versierpogingen en aanrakingen die ze te verduren had van Weinstein, nam Tarantino aan dat de filmproducer een oogje op de actrice had en daarbij de grens flink had overschreden.

De regisseur dacht dat het probleem opgelost was, toen hij en Sorvino en relatie kregen. "Ik dacht: ze is mijn vriendin, hij weet dat en zal haar daarom niet meer lastig vallen", verklaart hij zijn houding nu.

Spijt

Quentin Tarantino werkte vaak samen met het productiebedrijf van Weinstein, The Weinstein Company. Het bedrijf produceerde onder meer The Hateful Eight, de Kill Bill-films en Inglorious Basterds samen met Tarantino.

"Daar heb ik nu spijt van. Ik marginaliseerde incidenten. Het maakt niet uit wat ik nu zeg, het klinkt waarschijnlijk als een slap excuus", biecht de regisseur op, die vervolgens een oproep doet aan andere mannen in Hollywood om het probleem van seksuele intimidatie van vrouwen serieus te nemen.