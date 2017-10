Venus Williams bereid om te getuigen in zaak dodelijk auto-ongeluk

Williams (37) botste op 9 juni met haar SUV op een andere auto in de buurt van haar huis in Palm Beach Gardens in Florida. De bestuurder van die auto, de 78-jarige Jerome Barson, overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De nabestaanden hebben de 37-jarige tennisster aangeklaagd. Williams zou door rood hebben gereden, maar zij ontkent dit. Eerst stelde de politie dat de schuld bij Williams lag, die geen voorrang verleende op een kruising. Later wees een video uit dat de tennisster toch rechtmatig handelde. Een auto voor haar kwam tot stilstand, waardoor Williams op de kruising stil moest blijven staan en Barson op haar botste.

"Na maandenlang onze verzoeken om te getuigen te hebben genegeerd, zijn we blij dat Venus Williams eindelijk het belang van haar medewerking inziet", verklaarde advocaat Michael Singer van de nabestaanden tegen website TMZ.