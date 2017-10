Illusionist David Blaine beschuldigd van aanranding

Dat zegt Prince in een interview met The Daily Beast. Scotland Yard onderzoekt de zaak.

De aanranding vond volgens Prince plaats in haar woning in de Londense wijk Chelsea. Het model was destijds 21 jaar oud en deed pas in 2016 aangifte tegen Blaine. Een woordvoerder van Scotland Yard laat weten dat er tot nu toe geen arrestatiebevel is uitgevaardigd.

Rechercheurs van Scotland Yard hebben de 44-jarige Blaine, die in New York woont, gevraagd naar Londen af te reizen voor ondervraging. De advocaat van Blaine, Marty Singer, reageerde meteen op de aantijging van Prince. "Mijn cliënt ontkent stellig dat hij ooit een vrouw heeft aangerand."

Volgens zijn advocaat zal de illusionist alle medewerking verlenen aan het politieonderzoek.