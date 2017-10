Shia LaBeouf krijgt voorwaardelijke celstraf van een jaar

Ook moet hij in therapie voor agressief gedrag en krijgt een proeftijd van een jaar nadat hij in juli zich heeft misdragen toen hij werd opgepakt voor openbare dronkenschap in Savannah.

De 31-jarige acteur bood een week na het incident al zijn excuses aan en zei een alcoholprobleem te hebben waar hij hulp voor zou zoeken.

De rechter heeft donderdag bepaald dat de acteur eens in de zoveel tijd een test moet ondergaan om te kijken of hij weer is begonnen met drinken, zo meldt TMZ.

LaBeouf moet daarnaast een boete van 2.680 dollar (2.264 euro) betalen, maar wordt niet vervolgd voor openbare dronkenschap.

Sigaret

In juli vroeg de acteur een onbekend persoon om een sigaret. Toen hij deze niet kreeg begon hij te vloeken tegen omstanders. Hij werd daarop gevraagd te vertrekken, maar gaf geen gehoor en werd agressief tegen een agent. Vervolgens wilde de agent LaBeouf arresteren. Dat mislukte omdat de Transformers-acteur wegrende naar een hotel. Eenmaal daar kon hij alsnog worden aangehouden.

In 2014 werd de Amerikaan al eerder opgepakt voor dronkenschap. Dat gebeurde tijdens een voorstelling in een theater in New York. Toen de politie kwam om hem te arresteren riep hij: "weet je wel wie ik ben?!"