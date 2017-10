Johnny de Mol vindt 'tegen dingen aanschoppen' nog steeds leuk

"Ik wil niet iedereen tevreden hoeven houden, of alleen de regeltjes hoe het hoort te volgen", zegt hij in het YouTube-programma In bed met Fred van presentator Fred van Leer. "Het heeft altijd in mij gezeten. Mijn moeder zegt altijd dat ik mij vlak voor de geboorte al omdraaide. Toen lag ik al dwars."

"In ons wereldje doet iedereen heel netjes, aan kontjes kussen en elkaar napraten, maar ik gedij daar niet zo goed op", zegt hij. "Met respect voor iedereen hoor, want iedereen moet lekker doen waar hij zich lekker bij voelt. Ik vind het altijd leuk om het net even anders te doen dan de rest."

"Van huis uit heb ik meegekregen dat je werkethiek goed moet zijn en dan kan heel veel", zegt hij. "Je kan het nog zo gek maken 's avonds, een grote mond hebben of een clown uithangen, maar je moet wel op tijd zijn en je shit voor elkaar hebben."

