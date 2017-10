'Anna Faris heeft relatie met cameraman Michael Barrett'

De 40-jarige Scary Movie-actrice en de 47-jarige Ted-maker zouden volgens TMZ een relatie met elkaar hebben. Barrett en de actrice zouden elkaar op de filmset van Overboard hebben ontmoet. Faris speelt hierin een rol en Barrett is de cameraman van de Goldie Hawn-film.

Op foto's die begin september van het koppel gemaakt zijn, is te zien dat de twee een lokaal festival bezoeken en hier samen een biertje drinken. Faris en Barrett zijn niet in intieme staat gezien, maar zouden het volgens de website wel heel leuk met elkaar hebben.

Faris had tien jaar lang een relatie met Jurassic World-acteur Chris Pratt. Samen kregen ze in 2012 hun zoontje Jack. In augustus maakten zij bekend te gaan scheiden. "Met verdriet delen we mee dat we gaan scheiden. We hebben het heel lang geprobeerd en we zijn erg teleurgesteld", aldus Faris in het bericht op Instagram.