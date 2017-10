Roddeloverzicht: Halina 'moet' een kind en Patricia is altijd op vakantie

Iets willen meegeven aan een nieuwe generatie, voor iemand willen zorgen, je relatie redden: er zijn heel wat redenen om een kinderwens te hebben. Als bekende, vrijgezelle, vrouw is het een vraag die je altijd gesteld zal worden. "Wil je kinderen?", met daarna de vraag of er dan druk op ligt een partner te vinden.

Halina Reijn werd die vraag jarenlang gesteld met altijd hetzelfde antwoord: ja, ze wil kinderen. De "ongewenste kinderloosheid" van de actrice werd een veelbesproken onderwerp. In columns en aan tafel bij onder andere Matthijs van Nieuwkerk vertelde Halina hoe graag ze moeder wilde worden en dat ze het moeilijk vond dat die rol nog niet voor haar was weggelegd.

Een jaar geleden, in november 2016, vertelde Halina dat ze er nu wel klaar mee was. Die ongewenste kinderloosheid was geen onderwerp meer in haar leven en ze zou zich voortaan gaan concentreren op haar werk. En even leek het ook echt zo te gaan: niemand schreef meer over de kinderwens van Halina en haar samenwerking met Jude Law in het toneelstuk Obsession werd gesprek van de dag.

Tot daar in mei 2017 een foto op de Instagrampagina van Halina verscheen met een slapende Daniël de Ridder. Geruchten dat de twee een relatie hadden, gingen al een hele tijd, maar hiermee leek ze dat dan eindelijk te bevestigen.

Op rode lopers verschijnt het koppel niet samen, maar in hun vrije tijd zijn ze al meerdere keren samen gefotografeerd. Met die nieuwe relatie kwam meteen zachtjes aan al de vraag: zou dit dan de vader van Halina's kinderen worden?

Privé schreef deze week over de liefde van Halina en Daniël: dat de actrice haar mannen blijkbaar uit oude clubblaadjes van Ajax kiest, aangezien ze eerder ook al een relatie met Edgar Davids had. Halina zou het met de oud-voetballer in ieder geval minder doen dan haar "voormalig beste vriendin" Carice van Houten: Daniël verdient beduidend minder dan Carice's vriend Guy Pearce.

Als we Privé mogen geloven, is Daniël wellicht niet de oplossing voor een eventuele lege bankrekening, maar de ongewenste kinderloosheid van Halina kan in ieder geval wel worden opgelost. Het blad schrijft dat "voetbalvrouw Halina Reijn" maar "één doel" heeft en dat is het krijgen van een kind. Daniël wordt door het blad gewaarschuwd: "Hij weet wat hem te doen staat."

Kind zonder naam

Mocht het kind van Halina en Daniël er komen, is het stel pas echt hip als ze het kind naamloos door het leven laten gaan. Volgens Privé is er onder bekende Nederlanders een nieuwe trend ontstaan waarbij hun kinderen nooit bij hun voornaam worden genoemd.

"Bekend kind zonder naam" is een lange term en dus zouden de kinderen van onder andere Thom Hoffman, Caro Emerald en Thekla Reuten door de oppas, op school en op namenlijsten slechts bij hun achternaam worden genoemd.

De BN'ers willen zoveel mogelijk anonimiteit voor hun kinderen en dan is niets belangrijker dan Pietje niet bij de naam noemen. En dus heet de zoon van Thom Hoffman Ancion, naar de echte achternaam van zijn vader. De driejarige dochter van Caro Emerald wordt op de opvang Katwijk genoemd, naar de achternaam van haar vader Rick en het zoontje (2) van Gijs Naber en Thekla Reuten zal Naber genoemd worden.

Volgens het blad is deze manier van geheimhouden "buitengewoon uitzonderlijk" en wordt "zelfs" in Hollywood, waar ouders hun kinderen moeten beschermen van stalkende paparazzi, niet zo mysterieus gedaan. In Hollywood wordt daarentegen regelmatig zonder toestemming van de ouders een foto van de kinderen geplaatst, in Nederland wordt een specifiek verzoek van een beroemdheid over de anonimiteit van de kinderen eigenlijk altijd gerespecteerd.

Thekla heeft eerder uitgelegd dat ze de naam van hun zoon niet bekendmaken omdat hij zelf moet beslissen of hij in de publiciteit wil en Caro wil niet dat haar dochter te googelen is "en dat er informatie over haar op internet verschijnt".

In de meeste gevallen is dat volgens Privé heel logisch, maar in het geval van de zoon van Thom Hoffman zou het wel eens schadelijk kunnen zijn voor zijn toekomstige carrière. Volgens zijn vader ligt er namelijk een grote toekomst voor zijn zoon in showbizzland, nadat het jongetje de pose die zijn vader moest aannemen voor de poster van Dokter Tinus bedacht. Maar als niemand weet hoe hij heet, hoe moeten ze dan ooit weten wie ze moeten aannemen voor zo'n belangrijke taak?

Stabiele veertiger

Op televisie op zoek gaan naar de ware is voor veel mensen een ware nachtmerrie: iedereen die ziet hoe je verliefd wordt, wordt afgewezen en hoe je opnieuw je probeert open te stellen. Toch zijn er ieder jaar weer aanmeldingen voor Boer Zoekt Vrouw en wordt in Amerika seizoen na seizoen uitgezonden van The Bachelor.

Gordon dacht in eerste instantie hetzelfde, toen hem een datingprogramma werd aangeboden. "Alles ligt al op straat en dan zeker ook nog mijn intiemste privéleven, houd op!"

De optie schoof hij door naar beste vriend Gerard Joling die er wel oren naar had. De ware liefde vinden is Gerard op eigen houtje nog niet gelukt en dus zou een programma best eens kunnen helpen. Maar zoals dat vaak gaat in het leven, zat geld in de weg: Gerard wilde volgens Gordon een énorm bedrag voor deelname en dus ging het hele datingfeest niet door.

"Een halfjaar geleden kwamen ze wéér aan me vragen of ze alsjeblieft een man voor me mochten zoeken, dus toen heb ik gezegd: 'Alles goed en wel, maar dan wel op míjn voorwaarden'", aldus Gordon in Veronica Magazine. Blijkbaar waren die voorwaarden niet al te exorbitant en dus kunnen we vanaf volgende week kijken naar hoe de zanger de liefde zoekt.

En anders dan in het verleden, is Gordon dit keer niet op zoek naar een "heel knap vriendje", want die heeft hij al eens gehad en maakten hem niet gelukkig. "Tijdens mijn zoektocht heb ik wel ontdekt dat ik het dáár niet hoef te zoeken. Ik word er ook naar van als ik eraan denk. Dat is leuk voor een nacht seks, maar dat is het wel."

Wat Gordon dan wel zoekt? Een fijne stabiele vent van in de veertig. Want "het moet over een hele andere boeg". "Ik heb gesprekken gehad met een psycholoog waarin allerlei dingen naar voren zijn gekomen. (...) Als ik in een relatie zit, dan overlaad ik iemand met cadeaus. Zo probeer ik een man bij me te houden. Dat staat allemaal in verband met mijn opvoeding. Het is best heftig om daar door een psycholoog mee geconfronteerd te worden."

Als Gordon er voor kiest zijn jawoord te geven tijdens de finale in Zuid-Afrika, kan hij altijd nog binnen 48 uur af zien van het huwelijk. Maar dat is niet zijn intentie. "Dit wordt ook een eenmalig iets voor mij, als dit niet lukt, dan laat ik het verder zitten."

Altijd op vakantie

Wakker worden met de zon op je gezicht, een duik nemen in het zwembad en lekker luieren op de bank: iedere dag op vakantie zijn is voor de meeste mensen slechts een droom. Patricia Paay daarentegen, die zag die droom deze week werkelijkheid worden.

De presentatrice gaat wonen op een bungalowpark in Zundert en heeft vanaf nu altijd het gevoel wakker te zijn geworden op haar favoriete vakantieoord. "Ik zocht naar rust, zover mogelijk bij iedereen vandaan. Robberts vader had dit gezien, het is een schattig huis in een prachtige omgeving, en daar wil ik wel even zitten."

Patricia is helemaal in haar nopjes met haar nieuwe huis, maar als we BN De Stem mogen geloven, is het park waar ze haar huis heeft gekocht nog niet zo heel lang gezellig: camping Patersven was lang omstreden vanwege, toen nog illegale, bewoning en grote aantallen arbeidsmigranten.

Uit cijfers van de gemeente Zundert blijkt dat er nu zo'n 1.500 Poolse arbeidsmigranten wonen en vooral mensen uit Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland en Litouwen.

Volgens AD is de verhuizing van Patricia omdat ze "zo ver mogelijk van iedereen vandaan wil blijven". Het huis ligt vlakbij de Belgische grens en haar nieuwe buren zullen ongetwijfeld niet bekend zijn met het turbulente jaar dat Patricia heeft moeten doorstaan.

De belastingschuld die ze, deels, heeft moeten betalen met de verkoop van haar woning in Lijnden, is voor zover bekend nog niet helemaal betaald en een goedkope woning zoals ze nu in Zundert heeft kunnen vinden, zou volgens Privé wel eens kunnen helpen bij het financieren van die openstaande schuld.

Patricia is er in ieder geval gelukkig mee en daar gaat het uiteindelijk om. "De vloerbedekking gaat er uit, er komt een mooie nieuwe vloer in", aldus Patricia. Hoe ze de rest van het huis wil gaan inrichten zegt ze er niet bij, maar ze zal voldoende mooie spullen hebben overgehouden uit haar vorige woningen.