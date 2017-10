Tom Jones aan begin van carrière seksueel geïntimideerd

Dat vertelt de zanger en coach bij The Voice UK in een interview met de BBC.

"Het was niet heel erg, iemand probeerde iets bij me... Het was meer een vraag en ik zei: nee, dank je", antwoordt de 77-jarige Jones op de vraag naar zijn ervaring. Hij heeft in de loop der jaren veel gezien en gehoord.

"Er werd het een en ander verwacht van mensen om een platencontract te krijgen, net als bij een filmcontract", omschrijft hij. "Zulke dingen gebeuren. Maar je ontwijkt het. Je loopt gewoon weg... Maar wat bij vrouwen wordt geprobeerd, gebeurt ook bij mannen."

De zanger vindt het goed dat de verhalen over seksuele intimidatie in de filmindustrie nu naar buiten komen. "Er gebeuren dingen in de showbusiness die vaak worden toegedekt. En als ze dan naar buiten komen, gaan ook andere mensen hun verhaal vertellen. Het is alsof er een kurk van een fles wordt gehaald. Er komen zaken van misschien al jaren geleden naar buiten. Maar zo is het met showbusiness. Je staat in het middelpunt en daar moet je mee om kunnen gaan."