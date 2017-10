Freek de Jonge wilde altijd al 'iets betekenen voor de mensen'

In gesprek met AD vertelt de 73-jarige komiek dat dat verlangen altijd het grootst is geweest. "Dat is vast het pastorale van mijn vader die op de fiets langs de mensen ging die behoefte hadden aan zijn troost en steun."

Als kind was De Jonge, die de zoon is van een dominee, al gericht op volwassenen behagen. "Enkel de vorm veranderde. Mensen aan het lachen maken is het mooiste wat er is. En ik heb ook altijd de behoefte om een boodschap te verpakken."

In zijn boek Reikhalzend verlangen schrijft De Jonge zijn memoires. "De tijd begint te dringen. Ik ben 73 jaar. Ik heb veel meegemaakt en die herinneringen wil ik doorgeven. Ik moet een keer alles opschrijven, toch? Ik voel een behoefte mezelf te uiten; anderen te amuseren, ontroeren en verbazen. Op het toneel beduvel, overrompel ik. Schrijven is preciezer, dieper. Ik stel mezelf andere vragen."