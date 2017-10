Relatie Milika Peterzon en Edvard Niessing voorbij

Dat vertelt Niessing (69) aan het AD.

"We hebben twee maanden zo’n ontzettend fijne tijd gehad. Ik kan me niet voorstellen dat dit het was."

In een ander interview, met het tijdschrift Story, vertelt de oud-nieuwslezer dat Peterzon (55) degene was die de relatie verbrak. "Daar zal ik mee moeten leven. Zij wilde alleen verder. Dan is er voor mij niet veel keus meer. Daar moet ik me bij neerleggen."

Desondanks blijft Niessing geloven in een toekomst voor Peterzon en hem. "Dat heb ik ook tegen haar gezegd, dat ik nog steeds in óns geloof. Als het aan mij ligt, is de breuk niet definitief. Milika is een fantastische vrouw en mijn gevoelens voor haar zijn niet verdwenen."

Roerige tijd

De twee ontmoetten elkaar nadat Peterzon een roerige tijd doormaakte. Die werd in 2014 getroffen door een dubbele hersenbloeding, waardoor ze tegenwoordig last van geheugenverlies heeft en halfzijdig blind is. Vorig jaar strandde bovendien haar relatie met voormalig tv-tuinman Jurgen Smit en afgelopen december overleed haar moeder.

Eind mei hoorde Niessing dat Peterzon zich inzette voor asielhonden en - katten. "Dat vond ik zo mooi, dat ik haar weer een bericht stuurde. We zijn weer wat gaan drinken en we zijn steeds meer naar elkaar toegegroeid", aldus Niessing destijds.