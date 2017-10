Patricia Paay verhuist naar bungalowpark

"Ik zocht naar rust, zover mogelijk bij iedereen vandaan. Robberts vader had dit gezien, het is een schattig huis in een prachtige omgeving, en daar wil ik wel even zitten", zegt Paay in De Telegraaf.

De nieuwe woning staat op een recreatiepark waar nu voornamelijk Poolse arbeidsmigranten wonen. Volgens de gemeente bivakkeren er zeker 1.500 Polen. Daarnaast vinden ook mensen uit Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland en Litouwen een al dan niet tijdelijk onderkomen in het park.

Paay verkocht in juli haar huis in Lijnden noodgedwongen om een belastingschuld te kunnen betalen. Dat huis bracht 475.000 euro op. Haar nieuwe onderkomen stond voor 225.000 euro te koop.