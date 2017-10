Actrice Miryanna van Reeden seksueel geïntimideerd door regisseur

De Liever Verliefd-actrice vertelt dat de ervaring zich jaren geleden afspeelde in het theater. "Na de laatste voorstelling liepen we met z'n allen uitgelaten naar de foyer naar onze vrienden en familie. Opeens grijpt de regisseur van achter ineens met beide handen mijn borsten vast en zegt: 'Nu is het de laatste voorstelling, nu mag het.'"

Van Reeden (50) schudde de man van zich af, maar was naar eigen zeggen "perplex" en zei daarom niets. Ook op de afterparty, die daarna plaatsvond in het huis van de actrice, moest ze hem van zich afhouden.

"Ik vond het doodeng omdat hij duidelijk maakte dat hij niet wegging toen iedereen vertrok. Ik heb toen met klem en paniek aan vrienden van hem en collega's gevraagd ervoor te zorgen dat ze hem meenamen. Dat geschiedde."

In navolging van onder meer het Harvey Weinstein-schandaal delen diverse personen op sociale media hun ervaring met seksuele intimidatie onder de hashtag #metoo. De tag werd gedeeld door diverse sterren, waaronder initiatiefnemer Alyssa Milano, Lady Gaga en actrice Debra Messing.

Baan

Ook filmregisseuse Coco Schrijber, actrice Cat Smits en oud-omroepster Anneke Bakker hebben een soortgelijke ervaring gedeeld.

Schrijber somt op haar Facebookpagina een reeks situaties op waarin ze werd aangerand of geïntimideerd door producenten, regisseurs of andere collega's. Smits vertelt in de Volkskrant over seksuele intimidatie door een hoofddocent op de Amsterdamse toneelschool. Bakker verloor jaren geleden haar baan, naar eigen zeggen omdat ze niet wilde ingaan op de avances van een tv-baas.