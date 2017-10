Gordon kan binnen 48 uur van televisiehuwelijk afzien

"Ik kan binnen 48 uur van het huwelijk af. Maar dat is met elk huwelijk zo, toch?", aldus de 49-jarige zanger in gesprek met Privé.

Heuckeroth mag van het huwelijk afzien, volgens het blad ook omdat zijn echtgenoot anders meteen recht heeft op alimentatie als de zanger toch besluit te gaan scheiden, maar dat is niet de insteek. "Ik ben echt op zoek naar de liefde van mijn leven. Misschien vind ik hem wel op deze manier."

"Om voor de Nederlandse wet te trouwen in Zuid-Afrika moet aan een aantal regels worden voldaan die niet wenselijk zijn bij dit droomhuwelijk. Zijn jawoord in Zuid-Afrika is écht een ja tegen de liefde en zal dan ook op zeer korte termijn voor de wet worden bekrachtigd in Nederland. Tevens is deze procedure de snelste manier om het Zuid-Afrikaanse huwelijk rechtsgeldig te krijgen in Nederland", aldus RTL in een reactie aan NU.nl.

Zijn ex Patrick de Bruijn woont bij de zanger in huis en zal dat blijven doen na de bruiloft. "Patrick krijgt hij (de nieuwe echtgenoot van Heuckeroth, red.) er gewoon bij. Patrick ga ik nooit verlaten."

Gordon gaat trouwen is vanaf 26 oktober op televisie te zien.