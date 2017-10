Rapper Jebroer heeft hekel aan mensen die jaloers op hem zijn

In gesprek met Nieuwe Revu vertelt de 31-jarige rapper, wiens echte naam Tim Kimman luidt, dat hij die jaloezie dit jaar "zeker heeft gemerkt".

"Bepaalde mensen hebben geprobeerd geld bij me los te peuteren. Dat zijn gewoon oude bekenden, vrienden. Die dachten dat ze mij effe konden naaien. En ik weet zeker dat dat geboren is uit een soort afgunst of jaloezie. Mensen gedragen zich sowieso anders naar mij toe, terwijl ik zelf normaal ben gebleven."

De rapper vertelt in het gesprek vroeger "veel woede in zich te hebben gehad". "Vroeger voelde ik me alsof ik niet werd begrepen. Door mijn ouders niet, door leraren niet, door de politie niet. Ik was echt een vechtersbaasje. Ik heb heel veel gevochten, om de stomste dingen. Op die momenten had ik mezelf niet in de hand."

Nu is Jebroer rustiger geworden. "Ik kan me helemaal niet meer boos maken om dingen. En ik kan me ook niet meer verplaatsen in wie ik toen was. Waarom ik bepaalde dingen heb gedaan. Als ik daaraan terugdenk, kan ik dat gevoel niet meer oproepen. Misschien komt het omdat ik gelukkig ben."