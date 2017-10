Heel Holland Bakt-jurylid Robèrt heeft eigen bekendheid 'niet in de gaten'

In gesprek met AD zegt de 56-jarige bakker dat mensen in eerste instantie altijd lijken te schrikken als ze hem in zijn winkel in Oisterwijk zien.

"Hij is er echt! Als mensen bijvoorbeeld een taartje komen bestellen, dan zeg ik: zal ik je even rondleiden? Ik vind het leuk om over mijn vak te vertellen. Zie ik daarna op Facebook dat ik er zo normaal onder ben gebleven. Ik ben ook niet veranderd", aldus Van Beckhoven.

Zondag is de finale van het vijfde seizoen waar Hans, Marjolein en Gwenn strijden om de winst. Van Beckhoven bekijkt de finale vanaf zijn bank, al houdt hij er niet van om naar zichzelf te kijken. "Vijf jaar geleden vond ik het echt moeilijk, nu gaat het wel. Maar het is niet leuk.''