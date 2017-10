'Blac Chyna klaagt leden van families Jenner en Kardashian aan'

Dat meldt New York Daily News dinsdag. ​Chyna zou behalve Rob Kardashian ook Kris, Kendall en Kylie Jenner, én Kim, Khloé en Kourtney Kardashian aanklagen.

Reden van de aanklacht is het niet doorgaan van reallifesoap Rob & Chyna, waarin het tweetal vorig jaar werd gevolgd in de maanden voor de geboorte van hun dochter Dream. Volgens Chyna is de familie schuldig aan het dwarsbomen van een tweede seizoen van de serie, waardoor ze veel inkomsten misloopt.

Kardashians

Chyna beweert dat de Kardashians het onmogelijk maakten om nieuwe opnames te draaien. "De familieleden gebruikten al hun macht en invloed om het tweede seizoen niet door te laten gaan", aldus de advocaat van het model.

Volgens een bron bij zender E!, waarop Rob & Chyna werd uitgezonden, ligt het verhaal anders. Het stel ging in het eerste seizoen al uit elkaar, waardoor latere opnames een stuk moeilijker werden. Zo weigerde Chyna in dezelfde kamer te verblijven als Rob Kardashian.

De relatie tussen Rob Kardashian en Chyna was memorabel. De twee vochten ruzies meerdere malen uit via sociale media, waarbij Kardashian foto's van een vreemdgaande, naakte Chyna op zijn Instagramaccount plaatste. Ook hiervoor klaagt zijn ex hem aan. Daarnaast beweert ze verbaal en fysiek mishandeld te zijn en stelt ze dat de hele familie Kardashian haar in een kwaad daglicht heeft proberen te stellen door roddels over haar te verspreiden.