Modeontwerper Mychael Knight van Project Runway overleden

In het programma, dat in Nederland wordt uitgezonden onder de naam Project Catwalk, ontpopte Knight zich tot publiekslieveling. Hij werd uiteindelijk vierde, maar ging er wel van door met de populariteitsprijs, de Fan Favorite Award.

In 2013 keerde de ontwerper terug in het programma als deelnemer van de All Star-competitie van de show. Daar eindigde hij als achtste.

Lingerielijn

Knight bracht na zijn eerste deelname aan Project Runway een kleding- en een lingerielijn uit, en ontwierp volgens TMZ ook voor koffiemerk Starbucks. Afgelopen juli liet hij weten dat hij leed aan het prikkelbaredarmsyndroom, waarvoor hij in een ziekenhuis werd behandeld.

In een verklaring aan de zender E! laat Lifetime, de zender die Project Runway uitzendt in de VS, weten verdrietig te zijn over het overlijden van Knight. "Er is een groot talent verloren gegaan en we wensen zijn familie rust en troost in deze moeilijke tijd.' Presentatrice Heidi Klum heeft nog niet gereageerd op het overlijden van de ontwerper.