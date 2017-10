'Derde kindje prins William en Kate Middleton in april verwacht'

Dat meldt de BBC dinsdag op basis van bronnen in Kensington Palace. Het is nog niet duidelijk op welke plek het kindje geboren zal worden.

Prins William en Middleton zijn inmiddels zes jaar getrouwd en zijn de ouders van de 4-jarige George en de 2-jarige Charlotte. Zowel George als Charlotte is in het St. Mary ziekenhuis in Londen geboren.

Troonsopvolging

Het derde kind van het kroonprinselijk paar wordt vijfde in de Britse lijn van troonsopvolging. Indien koningin Elizabeth (91) overlijdt, wordt zij opgevolgd door kroonprins Charles (68), daarna volgen prins William (35) en prins George. Prinses Charlotte is vierde in de lijn.