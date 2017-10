Actrice America Ferrera als kind misbruikt

"De eerste keer dat ik mij het seksueel misbruik kan herinneren was ik negen jaar oud", schrijft de 33-jarige actrice. "Ik vertelde het aan niemand, want ik schaamde me en voelde mij schuldig. Ik dacht dat ik als negenjarig kind op een of andere manier verantwoordelijk was voor de daden van een volwassen man."

Ferrera schrijft dat de dader een bekende was, die ze bijna dagelijks tegenkwam. "Hij lachte naar me en groette me. Ik vluchtte dan snel weg, doodsbang. Ik droeg de last van iets wat alleen hij en ik wisten."

Ferrera is een van de vele vrouwen die in de nasleep van het misbruikschandaal rond filmproducent Harvey Weinstein naar buiten treden over seksueel misbruik. Ze geven daarmee gehoor aan een oproep van actrice Alyssa Milano, die met de hashtag #MeToo misbruikslachtoffers aanspoort hun verhaal te doen.

Een goede zaak, vindt ook Ferrera: "Dames, doorbreek het stilzwijgen zodat de volgende generatie meiden niet met deze onzin hoeft te leven."