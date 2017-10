Jennifer Lawrence 'vernederd' door naakte auditie

"Toen ik nog veel jonger was en net begon werd ik door een filmproducent gevraagd om 15 pond (6,8 kilogram) af te vallen in twee weken", aldus Lawrence die vertelt over de auditie tijdens de uitreiking van de Elle Women in Hollywood Awards.

Door een vrouwelijke producent werd ze met de vijf andere vrouwen in een rij gezet die allemaal veel dunner waren dan zij op dat moment was. "We stonden naast elkaar met alleen tape op onze intieme delen. Na die vernederende line-up werd mij gezegd dat ik de naaktfoto's van mezelf moest gebruiken als inspiratie voor mijn dieet."

De nu 27-jarige actrice vertelde een andere producent dat ze de eisen niet oké vond. "Hij zei dat hij niet begreep waarom iedereen vond dat ik dik was. Hij vond dat ik 'goed genoeg was om het bed mee te delen'."

Lawrence zegt dat ze zich zo liet behandelen omdat ze het gevoel had dat ze niet anders kon voor haar carrière. "Ik leer nu nog dat ik niet hoef te lachen als een man me oncomfortabel laat voelen. Ieder mens zou met respect behandeld moeten worden, gewoon omdat ze mens zijn."