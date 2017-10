Wilfred Genee wil opnieuw jawoord geven aan echtgenote

In gesprek met De Telegraaf wil de presentator niet in gaan op geruchten die volgens de krant de ronde deden over problemen in zijn huwelijk, maar zegt wel dat ze van plan zijn hun jawoord in Las Vegas nogmaals te geven.

De krant schrijft dat "boze tongen beweren" dat Genee zou hebben geflirt met andere vrouwen en "dagen achtereen in een hotel zou verblijven".

In zijn dankwoord na het winnen van de Televizier-ster, donderdagavond, heeft Genee naar eigen zeggen laten merken hoe belangrijk zijn echtgenote voor hem is. "Toen mijn naam werd genoemd ging ik uit mijn dak, en ik vond het heel fijn dat mijn vrouw erbij was."

Genee heeft nog geen idee hoe de komende tien jaar van zijn huwelijk zullen verlopen. "We gaan het wel zien."