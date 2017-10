Carrie Fisher waarschuwde filmproducent door sturen van rundertong

Dat vertelde die vriendin, scriptschrijver Heather Ross, maandag in een Amerikaans radioprogramma. "Als je mijn lieve Heather of welke andere vrouw dan ook ooit weer aanraakt, is de volgende bezorging iets van jou dat in een veel kleinere doos past", schreef Carrie er volgens Ross op een briefje bij.

De scriptschrijver vertelde haar verhaal naar aanleiding van het schandaal rond filmproducent Harvey Weinstein. Ze had in 2000 een afspraak met een andere studiobaas, die ze niet bij naam noemt. De man haalde haar op voor wat zij als zakenetentje zag, maar probeerde haar in de auto naar eigen zeggen te overmeesteren. Ze wist te ontkomen. Ross ondernam nooit stappen maar vertelde wel aan een aantal goede vrienden, onder wie Carrie, wat er was gebeurd.