Mick Jagger zingt nummer van Frans Bauer op Instagram

Het bijschrift bij de video luidt: "Tot ziens voor nu Nederland." The Rolling Stones traden zondag op in de Gelredome in Arnhem in het kader van hun tournee Stones - No Filter, waarvoor ze op 30 september ook al in de Johan Cruijf Arena stonden.

Jagger leek ook tijdens het concert in de Gelredome zondag al aan Franse Bauer te refereren, door het publiek te vragen "Heb je even voor mij."

Frans Bauer

Dat Jagger het filmpje voor Instagram opnam, maakt Bauer helemaal apetrots. "Dit is toch geen Bananasplit hè?", lachte Bauer, presentator van Bananasplit, in een reactie bij QMusic. "Ik vind dit echt geweldig. Ben al duizend keer gebeld. Mick Jagger is zó’n grootheid! Deze dag gaat met koeienletters de boeken in."

Bauer zei het eerder al "een superleuke eer" te vinden dat Jagger naar zijn nummer refereerde in Arnhem. De zanger hoorde van iemand die achter de schermen werkt bij het Gelredome dat Jagger het al voor hij het podium opging over het nummer had. Tijdens het concert herhaalde hij dat dus. "Onvoorstelbaar, zeker van zo'n grootheid", aldus Bauer, die Mick Jagger nog nooit ontmoet heeft.