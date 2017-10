Chantal Janzen was 'heel de zomer ziek' door zwangerschap

"Ik wist op een dinsdag dat ik zwanger was en vanaf de woensdag daarna ben ik mijn hele zomervakantie ziek geweest", vertelt de presentatrice in andc.tv, het filmkanaal van haar eigen platform.

Janzen, die nu ongeveer drie maanden zwanger zegt te zijn, vertelt in het filmpje dat ze bewust een tijdje heeft gewacht met een tweede kindje.

"Ik had een aantal jaar geleden onrustige cellen bij mijn baarmoederhals, die weggehaald moesten worden. Het was heel spannend wat daaruit zou komen qua uitslag", vertelt ze. "Toen was er wel een aantal jaar dat ik dacht, ik wil dat daar heel even niks gebeurt. Ik ben er lang mee bezig geweest om die schrik te boven te komen", aldus Janzen.

Naam

Een naam voor haar tweede zoon heeft de presentatrice nog niet, maar ze heeft al wel 'iets' in haar hoofd. Maar ze beslist niet in haar eentje. "Ik heb niet zo’n man die zegt: Oh, kies jij maar. Nee, dat doen we met zijn tweeën", aldus Janzen.

De presentatrice is sinds 2014 getrouwd met Marco Geeratz (45). De twee leerden elkaar kennen in 2007. Geeratz heeft uit een eerdere relatie drie kinderen.