'Glee-acteur Mark Salling deed zelfmoordpoging tijdens kinderpornozaak'

Dat meldt TMZ.

De Glee-acteur zou afgelopen augustus de poging hebben gedaan in zijn huis in Los Angeles . Halverwege bedacht hij zich en riep zijn huisgenoot om hulp, die het alarmnummer belde. Salling werd daarna behandeld en psychologisch onderzocht. De acteur zou vervolgens een tijd in een kliniek hebben doorgebracht om te werken aan zijn psychische problemen.

De advocaat van Salling ontkent dat het verhaal waar is, maar wil niet zeggen welke details niet kloppen. Volgens hem is de acteur "psychisch in orde" en gebruikt hij zijn tijd om "aan zichzelf te werken".

Schuld

Salling werd in 2015 aangeklaagd nadat de politie meer dan 50.000 foto’s met kinderporno op zijn computer vond. Begin deze maand bekende de acteur schuld in de zaak.

Hij ging op papier akkoord met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als seksueel delinquent, een omgangsverbod met minderjarigen en een twintig jaar durende supervisie na zijn vrijlating. De rechter doet binnenkort definitief uitspraak.