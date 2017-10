'Michael Fassbender en Alicia Vikander getrouwd'

Dat meldt People.

De twee gaven elkaar het ja-woord in het La Granja-resort, omringd door familieleden en vrienden.

Vorige maand gingen er al geruchten dat Fassbender en Vikander een bruiloft aan het voorbereiden waren op Ibiza.

De twee acteurs ontmoetten elkaar in 2014 op de set van de film The Light Between Oceans.

Fassbender speelde in films als 12 Years a Slave, Steve Jobs, X-Men en Alien. Vikander is onder andere bekend van de films The Danish Girl en Jason Bourne en zal in 2018 te zien zijn als Lara Croft in Tomb Raider.