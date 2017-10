René van der Gijp is weer verliefd

"Ik ben weer een verliefd man. Ze heet Minouche en je wilt het niet geloven, maar we kennen elkaar al een poosje. De laatste tijd is de liefdesvlam echt overgeslagen: we zijn dol op elkaar", aldus de 56-jarige Van der Gijp in gesprek met De Telegraaf.

Het was voor de voetbalanalist niet makkelijk om zich open te stellen voor een nieuwe liefde na het overlijden van Daniëlle. "Ze zal altijd een deel van mijn leven blijven. Uiteindelijk komt dit op je pad en maak je een keuze. Dat is iets menselijks."

De voetbalanalist vergelijkt zijn relatie met de 41-jarige Minouche met zijn relatie met Daniëlle. "Ik vind het lastig als vrouwen zich geforceerd aan mijn leefstijl moeten aanpassen. Bovendien houd ik van rust op zijn tijd. Zo'n relatie heb ik met Daniëlle gehad en nu ook met Minouche. We voelen ons hierbij allebei prettig. Zo'n drie keer in de week zoeken we elkaar op."

Geen voetbal

Meer dagen in de week elkaar zien is voor Van der Gijp geen optie, hij denkt dat Minouche gek van hem zou worden. "Een voordeel is wel, dat als we elkaar zien, de gesprekken niet over voetbal gaan. Minouche heeft er namelijk helemaal niets mee. Dat is ook wel weer geestig, hè. Gelukkig ben ik van alle markten thuis en kan ik over alles meepraten. Daarbij heeft Minouche ook haar eigen leven."