Politie Londen breidt onderzoek naar Harvey Weinstein uit

Dat meldt de BBC.

De politie in Londen verklaarde tegenover de Britse omroep dat het kijkt naar de beschuldigingen door drie vrouwen, over zaken uit respectievelijk eind jaren '80, 1992, 2010, 2011 en 2015. Scotland Yard liet de naam Weinstein niet vallen, maar liet wel weten dat het om dezelfde persoon gaat als waar vorige week woensdag melding tegen is gemaakt.

De Britse actrice Lysette Anthony vertelde zondag aan de Sunday TImes dat ze woensdag in Londen aangifte heeft gedaan tegen Weinstein. De actrice, bekend van serie Hollyoaks, beschuldigt de voormalig studiobaas van verkrachting. De aanval zou in de jaren '80 hebben plaatsgevonden, waarna de actrice nog tien jaar lang zou zijn lastiggevallen door Weinstein.

Afgelopen week gaf ook de politie in New York aan dat het een officieel onderzoek is gestart naar de beschuldigingen rond Weinstein. Collega's van de politie in Los Angeles verklaarden een dergelijk onderzoek te overwegen.

Beschuldigingen

Steeds meer vrouwen spreken zich uit in de media als slachtoffer, onder wie de bekende actrices Angelina Jolie, Cara Delevingne en Gwyneth Paltrow. Drie van de beschuldigingen zouden gaan om verkrachting, de rest loopt uiteen van aanranding tot ongepaste voorstellen door Weinstein. De studiobaas heeft de aanklachten ontkend en zegt dat hij geen seksueel contact heeft gehad waarbij wederzijdse toestemming ontbrak.

Weinstein werd zondag met onmiddellijke ingang ontslagen als ceo van het door hem mede-opgerichte productiebedrijf The Weinstein Company. In Hollywood en in de Amerikaanse media is met ontsteltenis en afkeuring gereageerd op de aantijgingen aan het adres van Weinstein.