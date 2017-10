Woody Allen vindt beschuldigingen Harvey Weinstein 'verdrietig'

De filmmaker vertelt aan de BBC dat hij wel geruchten hoorde die speelden rond Weinstein, maar wist niet dat het ging om mogelijke verkrachting en misbruik. "Niemand heeft me ooit verteld van deze horrorverhalen."

Allen vindt het "verdrietig" voor iedereen die betrokken is bij het schandaal. "Ik vind het verschrikkelijk voor de arme vrouwen die slachtoffer zijn en verdrietig voor Harvey dat zijn leven nu op zijn kop staat."

Heksenjacht

De 81-jarige regisseur waarschuwt wel voor een 'heksenjacht' die nu mogelijk ontstaat. "Waarbij elke man die op kantoor knipoogt naar een vrouw een advocaat moet inschakelen om zichzelf te verdedigen. Dat klopt ook niet."

De zoon van Allen, Ronan Farrow, hoort tot de groep mensen die de zaak van Weinstein aan het licht bracht. Hij heeft met dertien vrouwen gesproken die beweren dat zij seksueel zijn misbruikt of geïntimideerd door de filmproducent.

Allen is zelf ook beschuldigd van misbruik. Zijn adoptiedochter Dylan Farrow beweerde dat zij als jong meisje door Allen werd misbruikt. De regisseur ontkende dit en ook de rechter bevond Allen niet schuldig in deze zaak.

Onderzoek

De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein wordt door diverse vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Politieteams onderzoeken de zaak.

Weinstein richtte eind jaren zeventig met zijn broer filmmaatschappij Miramax, naar hun ouders Miriam en Max, op. Na een verkoop aan Disney richtten de broers in 2005 The Weinstein Company op.

De broers zijn verantwoordelijk voor de productie van bekende films als Shakespeare in Love, Pulp Fiction en Gangs of New York. Voor eerstgenoemde, maar ook voor onder andere The Artist, The King's Speech en Chicago wonnen ze Oscars.