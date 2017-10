Bob Weinstein wist niet af van gedrag van broer

"Ik bevind me in een nachtmerrie", aldus Bob in gesprek met The Hollywood Reporter. "Mijn broer heeft een gewetenloos lijden veroorzaakt. Als vader van drie meisjes is mijn hart gebroken voor de vrouwen die hij pijn heeft gedaan."

Bob laat weten dat de leden van The Weinstein Company, inclusief hijzelf, niet afwisten van het gedrag van Harvey. Hij legt uit dat hij wist dat Harvey een "flirt" was en vaak vreemdging, maar dat hij in de veronderstelling was dat de intimiteiten altijd met wederzijdse toestemming plaatsvonden.

"Het is ongelofelijk dat hij het vooral belangrijk lijkt te vinden wie dit nieuws naar buiten heeft gebracht. Ik hoor geen enkele zorgen of berouw naar de slachtoffers toe. Ik wil dat ze dat horen. Harvey lijkt geen enkele spijt te hebben. (...) Hij is ziek, maar het betreft geen ziekte waar je een excuus voor hebt."

Andere naam

Bob leidt Dimension, het filmproductiebedrijf dat onderdeel uitmaakt van The Weinstein Company. Bij Dimension kwamen onder meer de Scream- en Scary Movie-reeks uit. "De laatste vijf jaar heb ik mijn broer misschien tien keer gesproken over persoonlijke zaken. Sinds Dimension bestaat, leiden we twee verschillende bedrijven. Veel van de mensen met wie Harvey werkt of heeft gewerkt, heb ik nooit ontmoet. Ik wilde een afzonderlijk bestaan leiden."

Volgens Bob zal The Weinstein Company blijven bestaan, maar dan onder een andere naam. "Ik probeer nu aan de toekomst te denken, een plan te verzinnen. (...) Veel mensen zeggen: sluit het bedrijf. Maar mijn broer is degene die hiervoor moet boeten, niet de werknemers van het bedrijf."

Seksuele intimidatie

De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, die aan het hoofd staat van The Weinstein Company, wordt door diverse vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en -misbruik. Politieteams onderzoeken de zaak.

Harvey Weinstein richt eind jaren zeventig met zijn broer filmmaatschappij Miramax, naar hun ouders Miriam en Max, op. Na een verkoop aan Disney richten de broers in 2005 The Weinstein Company op.

De broers zijn verantwoordelijk voor de productie van bekende films als Shakespeare in Love, Pulp Fiction en Gangs of New York. Voor eerstgenoemde, maar ook voor onder andere The Artist, The King's Speech en Chicago winnen ze Oscars.