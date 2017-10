Julia Roberts krijgt prijs voor strijd tegen aids

"Ik hou er niet van om te veel aandacht te besteden aan dingen die ik bereikt heb", zei de Pretty Woman-actrice na afloop van het evenement.

"Maar dit is een mooi moment om te laten zien hoe ver we zijn gekomen in de strijd tegen aids en hoe ver we nog moeten. Want we moeten door blijven gaan."

The Foundation for AIDS Research wil met het gala, dat sinds 1998 wordt georganiseerd, aandacht vragen voor onderzoek naar aids en de preventie van de ziekte. Beroemdheden als Charlize Theron, Scarlett Johansson, Jennifer Lopez en Miley Cyrus werden eerder al gehuldigd voor hun bijdrage.