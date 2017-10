Frank Masmeijer in hoger beroep na uitspraak rechter

Dat heeft zijn advocaat Kris Vincke bevestigd aan het AD. Masmeijer zegt "enorm" geschrokken te zijn door het vonnis van acht jaar, de geëiste straf was zeven jaar.

"Hier hadden we nooit rekening mee gehouden. Ik heb niet zo lekker geslapen vannacht", aldus de oud-presentator tegen de krant.

Volgens de rechter staat vast dat Masmeijer betrokken was bij de invoer van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. De voormalig NCRV-televisiester heeft er volgens de rechter als opdrachtgever voor gezorgd dat de pallet bananen waar de drugs in was verstopt werd opgehaald in de haven.

Het levert hem een veroordeling op voor drugsimport, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

Vermoedens

Masmeijer beweert dat details hiervan niet kloppen. Zo zou hij geen handtekening hebben gezet onder een bestelbon en ook geen busje hebben geregeld. "Alles is op basis van vermoedens. Ze moeten toch een keer met bewijzen komen?"

In een interview met De Telegraaf vertelt Masmeijers echtgenote Sandra dat zij haar man "blijft steunen". "Met honderd procent. Ik zal hem nooit in de steek laten, wat er nu ook gaat gebeuren."