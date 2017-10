Vlogger Bibi Breijman en vriend na negen jaar uit elkaar

Via Instagram bedankt Breijman vrijdag haar volgers voor hun "medeleven en steun."

De vlogger schrijft over de breuk: "Na mijn laatste video op YouTube werd er door jullie opgemerkt dat er geen dierbare brief van Noël voorbij kwam. Ik kan er dus niet langer omheen... Jullie zijn zo lief en begaan dat jullie dingen soms sneller opmerken dan ik kan delen."

Breijman zegt al weken de vraag te krijgen of de twee uit elkaar zijn. "Daarom heb ik besloten dat dit het moment is om hier open en eerlijk over te zijn. Ook omdat het best moeilijk is hier elke dag vragen over te krijgen als je net uit elkaar bent. Maar het klopt dus: we zijn na bijna negen jaar uit elkaar."

Rust

"Ik wil jullie dan ook vragen om Noël verder met rust te laten en voor vragen bij mij te komen. Het was immers mijn keuze mijn privéleven met jullie te delen toen ik begon met vloggen en ik wil niet dat hij daar nu de dupe van wordt of hier verder last van krijgt. Ik hoop dat jullie dit begrijpen en bedank jullie voor jullie medeleven en steun."

Wat de precieze reden voor de breuk is, is niet bekend.