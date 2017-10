Roddeloverzicht: Giel 'breekt in' en Mattie blijft vaag

Drugs proberen en je oraal laten bevredigen live op de radio: jarenlang was voor Giel Beelen niets te gek. Met zijn controversiële radioprogramma wist hij mensen te boeien en te shockeren, won hij tot drie keer toe de Marconi Award voor beste presentator en was hij jarenlang de eerste stem die mensen hoorden als ze 's ochtends wakker werden.

Maar het vroege opstaan gaat Giel parten spelen en wanneer werkgever 3FM het zwaar krijgt als Coen Swijnenberg en Sander Lantinga naar 538 vertrekken, wordt duidelijk dat er bij de zender snel iets moet veranderen. De luistercijfers blijven maar dalen, in een rap tempo, en Giel kan met zijn altijd zo populaire ochtendprogramma de luisteraars niet meer boeien. Hij lijkt zijn trucjes te zijn verleerd.

Of het nu lag aan 3FM of aan Giel zullen we nooit weten, maar deze week bleek dat Giel nog altijd een boefje is en nog steeds weet hoe hij het gesprek van de dag wordt. Dit keer komt er geen prostituee of drugs aan te pas, maar wel een 'inbraak': alles voor de luistercijfers.

Giel is, terwijl hij inmiddels werkt voor Radio Veronica, maandagochtend te horen bij 3FM tijdens een nummer van Chef'Special. De radiodj vertelt, zonder dat de directie van 3FM het door lijkt te hebben, dat hij nu te horen is op een nieuwe zender. Anders dan verwacht is er bij de inbraak van Giel geen bivakmuts of zaklamp aan te pas gekomen. Giel moest langs bij de zender om wat spullen op te halen en ontdekte dat hij nog toegang had tot de draaischema's.

"Ik moest de playlist weten, een plaat eruit halen, mijn presentatiepraatje erdoorheen, weer terugslepen. Het duurde mij eigenlijk ook allemaal te lang", vertelt Giel achteraf. Sander Hoogendoorn reageerde in de uitzending verbaasd, maar niet onsportief en ook de bazen van 3FM konden wel lachen om de actie.

De stunt heeft in ieder geval de toon gezet voor de 'nieuwe Giel': hij is zijn oude trucjes nog niet verleerd.

'Wolleke'

Woordgrapjes: laat die maar aan Privé over. Het blad kopt deze week met "Willeke in de wolleke", nadat ze een trotse Willeke Alberti hebben gesproken over haar aanstaande kleinkind.

Na jaren van harten breken, feesten en gek doen, is Johnny de Mol helemaal rustig en sereen bij zijn Anouk. Niet alleen gaan de twee trouwen, maar ook komt daar eindelijk het kindje wat Johnny al zo lang wil. En volgens Privé is zijn moeder net zo gelukkig als hij is met dat nieuws.

"Van alle kanten word ik gefeliciteerd. Daar ben ik heel erg blij mee. Het is een van mijn liefste wensen die uitkomt!", aldus de trotse oma.

Lange tijd leek het gezinsgeluk voor Johnny niet weggelegd: na relaties met Bridget Maasland, Josje Huisman en Chantal Janzen, wist hij ook niet met zijn voormalig verloofde Shima Kaes samen te blijven. De ring was al uitgedeeld, maar werd uiteindelijk ook weer net zo snel teruggebracht.

Willeke bleef altijd positief over de potentiële moeders van haar kleinkinderen. "Als mij gevraagd wordt wat ik van de nieuwe liefde van mijn zoon vind, kan ik natuurlijk niet anders dan zeggen dat ik enorm blij ben. Eigenlijk vind ik dat een overbodige vraag om aan een moeder te stellen!"

Met Anouk voelde Willeke echter meteen dat het anders was. "Vanaf de eerste seconde dat ik haar had ontmoet, dacht ik: Jíj bent het. En dat denk ik nog steeds, ze is een fantastische vrouw."

Ook Willeke leek er niet helemaal meer gerust op dat haar zoon het geluk zou vinden, maar tegen Privé zegt ze dat Johnny nu "eindelijk" weet waar hij voor gaat. "Als iemand mensenkennis heeft, dan is Johnny het wel. Anouk is absoluut de vrouw voor mijn zoon."

De vrouw is Anouk dus al, maar wanneer ze ook echt zíjn vrouw wordt, is nog even afwachten. Een ding is zeker: Willeke zal vol trots naar het altaar kijken als haar zoon zijn jawoord geeft.

Donderbui

Waar de wolken bij Willeke Alberti wit en pluizig zijn, zijn ze volgens Story bij Trijntje Oosterhuis iets donkerder gekleurd. Het blad vraagt zich deze week af of de relatie van de zangeres in "zwaar weer" verkeert. Reden daarvoor: Trijntje is al een hele tijd niet samen met vriend Alvin Lewis gezien.

Volgens Story zien de mensen óf Trijntje met haar drie kinderen door Amsterdam fietsen, óf Alvin die met zoontje Faber een uitstapje maakt. Ook op feestjes komt Trijntje steeds alleen aan en dat maakt dat het blad zich zorgen maakt over de relatie.

Het zou voor Trijntje niet de eerste grote breuk zijn die ze te verduren krijgt: in 2012 gingen er geruchten dat haar echtgenoot Sander van Eeden een affaire zou hebben en niet veel later besloot Trijntje zonder hem door te gaan. Niet op zoek gaan naar liefde blijkt ook hier weer de beste oplossing te zijn: slechts een paar maanden later werd bekend dat Trijntje een relatie had met Alvin.

De relatie met Alvin leek meteen al heel stabiel: ze kende hem ten slotte ook al jaren, omdat hij de broer is van goede vriendin Berget Lewis. In december 2015 werd dochter Maël geboren en niets leek een gelukkige relatie nog in de weg te zitten.

Léék, want nu zou het dus toch mis zijn. Story vroeg Alvin zelf hoe het nu zit met zijn relatie met Trijntje en wat blijkt: de zorgen waren niet nodig.

"Het is echt toeval dat mensen ons niet meer samen hebben gezien, en dat we niet samen op feestjes zijn. Als samengesteld gezin hebben we het heel druk. Met de opvoeding van onze kinderen en niet te vergeten ons werk."

De agenda's van het stel zorgen niet altijd voor een fijne combinatie, maar er is geen sprake van een afwachtende donderbui. Alvin verzekert ons: het gaat goed.

Blijft vaag

Jarenlang waren ze beste vrienden, waren niet bang dagenlang letterlijk aan elkaar vast te zitten en bespraken alles samen: Mattie en Wietze. Net als bij Nick & Simon was het onmogelijk te onthouden wie wie is, maar dat deed er niet toe. Ze waren toch altijd samen.

De vriendschap tussen de twee radiodj's bleek dit voorjaar niet meer dan een bubbel en die barstte flink na een mail die Wietze schreef. Mattie moest zonder Wietze door bij Qmusic, nadat Wietze zich ziek meldde en niet meer terugkwam. Wietze noemde zijn voormalige vriend vervolgens "een bedrieger", "een matennaaier" en iemand zonder principes.

Het was naar, het was afschuwelijk en het was moddergooien, maar vooral was ons totaal onduidelijk wat er zich nu precies had afgespeeld. Deze week zat Mattie Valk bij RTL Late Night en leken we eindelijk antwoorden te krijgen op al onze brandende vragen. Wat is er nou gebeurd?

Mediacritici vinden echter dat Humberto Tan niet kritisch genoeg is en maandagavond leek Mattie zich er dan ook makkelijk van af te maken: hij bleef vaag over wat er nu precies was gebeurd met zijn nieuwe aartsrivaal.

"Ik wil niet dag voor dag de situatie reconstrueren, het duurde een paar maanden, maar wij hebben ieder het verhaal op onze eigen manier beleefd. Ik heb nooit met verkeerde intenties dingen gedaan, maar het was wel onhandig. Ik had duidelijker moeten zijn en de confrontatie aan moeten aangaan."

Hoewel het jammer was dat we daar geen duidelijke antwoorden kregen, maakte Mattie wel dat we nu eindelijk weten hoe het zit met Humberto Tan en zijn partner Ineke.

De presentator zei net als Mattie door een akelige zomer te zijn gegaan, maar dat er bij hem een groot verschil was met het verhaal van Mattie: waar de relatie van de radiodj en Wietze de situatie niet overleefde, is Humberto nog samen met Ineke.

Een vaag verhaal, maar op het andere eindelijk duidelijkheid: daar kunnen we mee leven.