Candy Dulfer heeft onuitgekomen kinderwens 'een plek gegeven'

In een interview met Libelle vertelt de saxofonist vrijdag dat ze "er echt verdriet om heeft gehad", maar de situatie nu heeft geaccepteerd.

"Een paar vriendinnen in dezelfde situatie kunnen het niet aan als er een geboortekaartje op de deurmat valt. Nou, ik kom juichend op de baby af hoor en vind het dan ook echt leuk." Dulfer vertelt ook over een zwangerschap in haar familie. "Mijn lieve schoonzus werd zwanger en durfde me niet te vertellen hoe blij ze was. Ze wilde me geen verdriet doen. Ik zei: 'Het laatste wat ik wil is dat jij dit niet met mij gaat delen. En dan barst ik een keer in huilen uit: daar gaan we toch niet dood van met z'n allen?'"

De saxofonist zegt "dat alles moeilijker wordt als je niet praat." "Dan gaat de één voor de ander denken en gaat alles mis. Wat dat betreft ben ik echt een flapuit geworden, maar ik heb het liever zo. Ik denk ook weleens aan wat voor moeder ik zou zijn geweest. Misschien was ik wel neurotisch geworden, altijd bezorgd en bang. Het is goed zo."