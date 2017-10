Quentin Tarantino 'kapot' van onthullingen over Harvey Weinstein

"Ik ben kapot van de onthullingen over Harvey, met wie ik 25 jaar bevriend ben", luidt de verklaring. "Ik heb nog een paar dagen nodig om mijn pijn, emoties, woede en herinneringen te verwerken. Daarna zal ik er publiekelijk op reageren."

Filmproducent Weinstein wordt door talloze actrices en oud-medewerkers beschuldigd van intimidatie en seksueel misbruik. In de nasleep van de onthullingen kreeg Tarantino het verwijt zich niet uit te spreken over zijn vriend, die vrijwel alle films van de regisseur produceerde.

Tamblyn schreef op Twitter dat ze een lang gesprek had met de Pulp Fiction-regisseur. Hij zou haar tijdens een etentje hebben gevraagd het statement te verspreiden. Zelf spreekt de actrice zich fel uit tegen Weinstein en machtsmisbruik door mannen in Hollywood.

Seksuele intimidatie

Maandag werd bekend dat Weinstein was ontslagen door The Weinstein Company. Het ontslag volgde na meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie van vrouwelijke medewerkers.

Weinstein geldt in Hollywood als een van de meest invloedrijke producenten. Zo produceerde zijn bedrijf succesvolle films zoals The King's Speech, Pulp Fiction en Good Will Hunting.

De politie en het Openbaar Ministerie in New York lieten dinsdag weten dat in 2015 onderzoek is gedaan naar Weinstein. Dat gebeurde na een beschuldiging dat hij een vrouw had misbruikt. De autoriteiten vonden echter onvoldoende bewijs om de producent te vervolgen.